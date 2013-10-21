Иллюстративное фото с сайта www.r72.info Иллюстративное фото с сайта www.r72.info С сегодняшнего дня, и в течение пяти дней, в Атырау будут работать медики из Тулы. Российские специалисты вот уже седьмой год подряд приезжают в Атырау. За это время они прооперировали более сотни детей с диагнозом: «детский церебральный паралич» (ДЦП). Организатор проекта Атырауский детский орден милосердия, при финансовой поддержке нефтяной компании «Каспийский трубопроводный консорциум». К слову, на этот раз российские медики прооперируют 25 детей, вот только тем кто захочет, чтобы операцию провели профессионалы из Тулы, придется оплатить операцию за свой счет. А оперировать детей будет бригада специалистов Института клинической реабилитологии под руководством Валерия НИКОЛИНА.