Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС. Минувшие выходные в Атырауской области выдались пыльными и ветряными. О предстоящем шквальном ветре служба ЧС предупредила жителей СМС-сообщениями. Пыльная буря обрушилась на регион уже 19 октября. Ветер восточного направления бушевал по всей области. Наиболее сильными порывы ветра были в Макатском районе - до 25 метра в секунду. Именно там и пострадала местная школа. По данным ЧС в селе Байга-тобе Макатского района, в результате сильного ветра сорвана кровля здания школы на площади 45 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работает комиссия. Кроме Макатского района ветер дул усиленно в Индерском районе - сила ветра достигала 20 метров, а в городе Атырау - 18 метров в секунду.  