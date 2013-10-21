Иллюстративное фото с сайта kpravda.com Иллюстративное фото с сайта kpravda.com Город Шалкар, который прежде славился своим криминалом, теперь знаменит чересчур щедрыми чиновниками. Работники местного акимата пылают такой невыносимой любовью к детям, что с легкостью могут расстаться с бюджетными миллионами. Три года назад они купили дошкольное учреждение за… миллион долларов. Теперь это едва ли не самый дорогой детсад Казахстана. Честь и хвала работникам шалкарского акимата! Экономить на детях нельзя. Можно представить этот детсад: роскошное здание, золотые горшки, бриллиантовые погремушки. Прокуроры, которых заинтересовал дорогостоящий детский сад, готовились увидеть нечто грандиозное. Но обнаружили, что покупка стоимостью в миллион долларов гораздо скромнее. Они решили провести собственное расследование и выяснили, что здание детского сада совсем не стоит тех денег, которые выплатили чиновники владельцу этой двухэтажки. – Стоимость здания не превышает 75 миллионов тенге, – рассказал нашей газете прокурор Шалкарского района Айбек АЙТБАЕВ. – Естественно, было заведено уголовное дело. Этой двухэтажке больше 30 лет, раньше здесь располагалась автобаза. Потом один местный житель приватизировал здание. Когда акимат решил выкупить его под детсад, то 100 миллионов тенге ему выплатили из областного бюджета, еще 50 миллионов он получил из Шалкарского акимата. Смущает одно: по уголовному делу проходит всего лишь один человек – бывший начальник Шалкарского районо. Понятно, что решение о покупке здания принимал не он один. Не последнюю роль в скандальной сделке сыграла заведующая детсадом Газиза РАИМХАНОВА. Именно она три года назад подписывала договор купли-продажи. – Сначала я категорически отказывалась подписывать документы, – говорит Газиза РАИМХАНОВА. – Шутка ли, 150 миллионов тенге стоит здание! Я пошла за разъяснениями к начальнику районо. Он сказал, что был проведен конкурс, который выиграл местный предприниматель. Мне объяснили, что все законно, ничего бояться не стоит. После этого разговора я успокоилась и подписала все, что нужно. Затем мне перечислили деньги, а дальше никакие финансовые вопросы меня уже не касались. Газиза РАИМХАНОВА проходит по уголовному делу только в качестве свидетеля. А вот экс-аким Шалкарского района Рахат СЫДЫКОВ в деле вообще не фигурирует. Сейчас он руководит Каргалинским районом. А нынешний аким Шалкарского района Ерлан ДАУЛБАЕВ и знать не знает, что происходило в период правления Рахата СЫДЫКОВА.– Я к этому садику не имею никакого отношения. Я его не покупал и не продавал. Эту сделку проводил мой предшественник, – открещивается Ерлан ДАУЛБАЕВ. – Наверное, спрашивать надо с бывших руководителей или с бывшего заведующего районо. Аида НУРМАШЕВА Источник: Экспресс-К