"Актобе" обыграл "Шахтер" с разгромным счетом

«Актобе» выиграл у карагандинского «Шахтера» с разгромным счетом 4:0, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ФК "Актобе". Хозяева поля начали уверенно играть с первых минут матча. Стоит отметить, что карагандинцы приехали не основным составом. На 3-ей минуте ДАВЫДОВ попытался забить гол, но защитники «Шахтер» сумели отразить удар. Однако на 13-й минуте Марат ХАЙРУЛЛИН с 11-метровой отметки забивает гол в ворота соперника. Дав сопернику небольшую передышку, хозяева поля снова пошли в атаку. Очень активно действовал Евгений ДЯДЕНКО. На 17-й минуте матча Евгений выдал передачу на Тагыбергена, но удар пришелся мимо ворот. Спустя некоторое время гости пошли в атаку, и лишь самоотверженный бросок Петра Бадло под удар спас «Актобе» от неприятностей. Далее в первом тайме игра шла довольно вяло. Во втором тайме актюбинцы вновь забивают гол. Счет становится 2:0. Затем игра немного успокоилась. И только на 83-й минуте 18-летний воспитанник команды «Актобе» Абат АЙМБЕТОВ забивает третий мяч в ворота «Шахтера». Это стало для него своеобразным дебютом. Точку в этом матче поставил Тимур Кападзе. Он подхватил мяч в центре поля, провел его до чужой штрафной и обводящим ударом отправил в ворота. Игра окончилась со счетом 4:0 в пользу «Актобе». Фото Максима ТОКАРЯ