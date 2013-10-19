Уральский "Акжайык" сыграл вничью на родном поле с командой "Жетысу" из Талдыкоргана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Матч, на который возлагалось столько надежд, окончился вничью. Даже один забитый гол мог бы поднять "Акжайык" с унизительного последнего места на менее унизительное предпоследнее. Первый тайм начался достаточно активно, мяч перекатывался с одной половины поля на другое, но голевых моментов не складывалось достаточно длительное время. И это несмотря на то, что "Акжайык" несколько раз пробивал штрафной по воротам "Жетысу".

Складывалось впечатление, что уральские футболисты играют вполсилы, отвешивая неточные пасы, не завершая атаки, позволяя противнику без каких-либо усилий отобрать мяч. Особенно "отличился" уральский нападающий Недо ТУРКОВИЧ, играющий под девятым номером. Этот боснийский легионер, получив мяч, старался поскорее от него избавиться, пасуя наугад. К тому же он пропустил немалое количество голевых моментов, а во втором тайме ТУРКОВИЧ получил жёлтую карточку, нарушив правила прямо у ворот "Жетысу". Заменили нападающего только под конец второго тайма. Наличие боснийского футболиста на поле, тренер "Акжайыка" Любко ПЕТРОВИЧ объяснил следующим образом:

- Недо ТУРКОВИЧ хорошо проявил себя во время встречи с "Таразом" и даже забил один гол. Мы надеялись, что в этой игре он тоже покажет себя с лучшей стороны, однако этого не произошло.

Второй тайм был значительно интересней. Футболисты обеих команд то и дело создавали опасные моменты, ни один из которых, впрочем, не был доведён до логического завершения. Из "Акжайыка" отлично показал себя полузащитник Павел ЧЕРНИ, который, буквально играл за всю команду. Ему в какой-то степени помогал Сергей ШЕВЦОВ, но сегодня его игра тоже была на редкость невзрачной.

Под конец матча уральцам удалось два раза подряд пробить по воротам "Жетысу", но результатов это тоже не принесло - голкипер талдыкорганцев Андрей ПАСЕЧЕНКО отлично справлялся со своими обязанностями. Впрочем, многие полагают, что если бы "Акжайык" проявил большую активность, то мяч в воротах "Жетысу" побывал бы как минимум один раз.

На исходе второго матча на футбольном поле едва не завязалась потасовка. А началось всё с конфликта уральского защитника Бауыржана ОМАРОВА с полузащитником "Жетысу" Абылайханом ТОТАЙ. В процессе игры футболисты что-то не поделили между собой, завязалась словесная перепалка, ОМАРОВ толкнул в грудь ТОТАЙ, но вовремя подоспевшие товарищи растащили спортсменов и не дали развиться конфликту.

После матча тренеры "Акжайыка" и "Жетысу" прокомментировали эту встречу.

- Сегодня была важная игра для двух команд, которые борятся за выживание, - поделился с журналистами тренер "Жетысу" Омари ТЕТРАДЗЕ. - Мы ждали от "Акжайыка" агрессивной игры в атаке, команда организованная, дисциплинированная. Сначала была игра на равных, но наши футболисты почему-то не воспользовались теми моментами, которые создавались для них. Во втором тайме территориальное преимущество было у хозяев поля, а мы играли вторым номером, надеясь на быстрый выход из обороны в атаку, что у нас не получалось.

- Я не могу сказать, что сегодня доволен своей командой, - заметил тренер "Акжайыка" Любко ПЕТРОВИЧ. - На прошлой встрече с "Таразом" мы выглядели лучше. Сегодня мы играли плохо, не на том уровне, на котором можем играть. Шансы на победу у нас ещё есть, сейчас надо, чтобы "Жетысу" выиграл "Восток".

Таким образом, "Акжайык" продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги, в так называемой "зоне вылета". От "Жетысу" и "Востока" нашу команду отделяет всего два балла.