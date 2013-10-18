В Уральске прошел тест-драйв внедорожников Mitsubishi

13 октября на автодроме военно-технической школы прошел тест-драйв от официального дилера Mitsubishi в городе Уральск - ТОО "Урал-Кров Авто" под названием «Территория Mitsubishi». Принять участие в тест-драйве прибыло большое количество человек. Ведь не каждый день удается испытать машину на трассе с большим количеством препятствий одновременно. Четыре автомобиля - Pajero IV, Pajero Sport, Outlander, ASX прошли испытания на прочность, для этого специально было подготовлено 9 разнообразных препятствий. Крутые подъемы и спуски, 50-сантиметровый брод, опасные косогоры, поперечные волны, динамичная змейка, ворота и резкие повороты помогли оценить водителям высокие внедорожные качества Mitsubishi. Все желающие поучаствовать в испытании автомобилей проходили быструю регистрацию и, дождавшись своей очереди, отправлялись преодолевать бездорожье. Право открыть тест-драйв выпало молодой девушке по имени Юлия, она выбрала мощный Pajero IV. Эта модель Mitsubishi собрала в себе лучшие разработки инженеров мирового концерна. Автомобиль Mitsubishi Pajero IV 12 раз (7 раз из них, подряд) побеждал в ралли Дакар - одной из самых авторитетных гонок по очень сложной и труднопроходимой трассе. Вслед за ней отправились и все остальные участники. Большим спросом у автолюбителей пользовался и Pajero Sport, который адаптирован к бездорожью и к самым экстремальным условиям вождения. У уральских водителей этот автомобиль пользуется большим авторитетом из-за особых ходовых характеристик – это и мощный двигатель, и тщательно выверенная подвеска, а также безусловный атрибут настоящего внедорожника – рамная конструкция кузова. Более компактный Outlander пришелся по вкусу как мужчинам, так и представительницам прекрасного пола. Этот автомобиль - удобный в городе и бескомпромиссный на бездорожье - обладает отличным балансом между комфортом, динамикой и внедорожными качествами. Mitsubishi ASX воистину самый современный автомобиль. Просторный салон и стильный интерьер удовлетворит потребности всей семьи и, конечно же, подойдет для одиночных поездок. - Я впервые участвую в подобного рода мероприятиях, - говорит участник тест-драйва Ибрагим. - Сейчас я испытал Pajero IV, у меня у самого такой же автомобиль, но сегодня я его испытывал в еще более грубых условиях. Надо сказать, не ожидал, что этот автомобиль отлично справится со всеми препятствиями. Теперь я посмотрел на него по-новому и знаю, на что он способен. Во время ожидания своей очереди гости могли поучаствовать в конкурсах, викторинах и играх. Тут же менеджеры Kaspi и Евразийского банков информировали всех желающих по кредитным линиям. На автодроме работала полевая кухня, участники попробовали настоящую солдатскую кашу, а также и другие угощения. причем совершенно бесплатно. Никто не ушел без подарка, все участники тест-драйва получили сувениры и дисконтную карту на скидку при сервисном обслуживании в ТОО «Урал-Кров-Авто». В конце мероприятия были выбраны лучшие участники. Лучшей среди представительниц слабого пола стала менеджер по продажам газеты «Мой ГОРОД» Юлия ШУЛЕПОВА, а среди мужчин лучшим был признан редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан АХМЕДЬЯРОВ. Они были награждены памятными сувенирами. После тест-драйва участники ушли в позитивном настроении, заряженные хорошей порцией адреналина. Ее хватит до следующего тест-драйва.