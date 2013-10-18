Иллюстративное фото с сайта rallyonline.com.ua Иллюстративное фото с сайта rallyonline.com.ua Команда по ралли-рейдам "Астана" успешно завершила третий этап международной гонки "Марокко". Участникам предстояло пройти более 400 километров, 250 из которых пришлись на спецучастки. Все экипажи финишировали в полном составе и продолжают бой за призовые места соревнований. Два легковых экипажа команды Astana Dakar удерживают лидерские позиции в первой десятке финишировавших по результатам третьего этапа. Это пилоты Айдын Рахимбаев и Бауыржан Исабаев, представляющие национальный спортивный бренд "Астана" на автомобилях HiLux Overdrive в классе Т1. Гонщики занимают 6-е и 9-е места соответственно. "Сегодня была жесткая борьба, особенно, на солончаках, когда три машины идут "ноздря в ноздрю" на протяжении 20 километров, и никто не желает уступать, - комментирует Айдын Рахимбаев. - На пределе не только силы экипажа, но и техника. Такое я видел сегодня впервые. Гонка очень интересная". Что касается третьего экипажа, пилотируемого Денисом Березовским, то он занимает 44-е место в генеральной турнирной таблице. Завтра команду Astana Dakar ожидает четвертый этап ралли. Все экипажи настроены решительно и готовы продолжать работать на результат. Источник: tengrinews.kz