На съезде «НурОтана» из ЗКО присутствуют 72 человека

Делегацию возглавил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Также среди партийцев замакима Бахтияр МАКЕН, аким Уральска Алтай Кульгинов и секретарь областного маслихата Малик КУЛЬШАР. На съезде принята новая доктрина партии и произведен ребрендинг - отныне это будет центристская партия. Название партии также изменено, теперь это будет просто партия "Нур Отан" без префикса НДП. Членам партии также показали новую эмблему. В словах "Нур Отан" четко прослеживается подпись президента Назарбаева. Повысили также членский взнос - с 90 тенге до 187, для студентов - с 9 до 19 тенге. По словам Главы государства, каждый член партии "Нур Отан", от министра до рядового нуротановца, должен ясно представлять, что означает лидерство партии в 21 веке. "Сегодня требуется системное обновление, поэтому мы принимаем политическую доктрину, закрепляющую наши идеалы и ценности, принципы, определяем путь в будущее. Наша партия всегда должна быть на гребне перемен, следовать глобальным тенденциям успешного партийного опыта, оперативно и гибко реагировать на любые риски и вызовы нашему обществу. Мы должны ясно видеть, что в современном мире успех сопутствует только тем политическим силам, которые имеют четкую стратегию действия", - подчеркнул Назарбаев. Утвержден также новый состав политического совета партии, в него от ЗКО вошли предприниматель Валентина МИХНО и директор ТОО "ЖайыкПресс" Жантас САФУЛЛИН. Итого состав политбюро обновился на 49%, Количество женщин в политбюро увеличино с 11 до 30 процентов. Съезд партии проходит в новом формате. Число представителей регионов увеличено в два раза, до 1,2 тыс. человек. По данным официального сайта партии, Астану на съезде представляют 100 делегатов, Алматы - 96. Самые многочисленные делегации прибыли из Алматинской и Карагандинской областей, - 111 и 110 человек соответственно. От Южно-Казахстанской области избран 101 делегат, от Восточно-Казахстанской - 91. От Жамбылской области в Астану прибыли 88 делегатов, от Костанайской - 85, от Павлодарской - 79, от Актюбинской и ЗКО - по 72 делегата. 68 человека представляют на съезде Акмолинскую область, 57 - Кызылординскую, 45 - Мангистаускую область. По завершении съезда намечено провести расширенное заседание бюро политсовета НДП "Нур Отан".