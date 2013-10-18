Сотни уральцев простились с Владимиром ВОЛКОВЫМ

Церемония прощания с президентом АО «Талап» прошла в ритуальной службе предприятия. Проститься и проводить в последний путь Владимира Витальевича собрались друзья, родные и коллеги, а также простые горожане, которые были просто знакомы с врачом. Пластический хирург клиники «Талап» Юрий ХВАН сказал, что это очень тяжелая утрата не только для предприятия, но и для всего города. - Он был верен своему делу до конца. Благодаря ему, мы имеем возможность работать на самом современном оборудовании. Все, что у нас есть, этого мы добились только при его личном участии. Среди присутствующих было много врачей и докторов из других клиник, в основном из областной клинической больницы. Пришли ветераны медицины, которые некогда работали с ВОЛКОВЫМ, когда Владимир Витальевич трудился обычным педиатром. Были замечены партнеры ВОЛКОВА - руководители и представители фармкомпаний, также чиновники акимата и управления здравоохранения, банкиры. - Тесная давняя дружба связывает АО «Талап» и областное афганское общества инвалидов, - рассказал представитель общества афганцев Анатолий БОРОВСКИЙ. - Это помощь, которую оказывало предприятие инвалидам-афганцам, чтобы наше общество могло проводить свои мероприятия. Это был врач с большой буквы и человек с большим сердцем. Хочется сказать, что мы не просто потеряли друга, мы потеряли большого человека. Директор местного филиала «Сбербанка» Александр БУРАХТА сказал, что Владимир ВОЛКОВ был надежным партнером. - Он сделал многое для развития здравоохранения в Уральске и области, я его знаю как прекрасного человека и хорошего организатора. После развала Союза он не только смог сохранить медицину в Уральске, но и поднять на новый уровень медицинское обслуживание в регионе. Большое спасибо за то, что он сделал для области. Мы всегда будем его помнить.