В Атырау рыбинспекторы сожгли сети браконьеров

В Атырау инспекторы рыбоохраны уничтожили больше десяти самодельных плавательных средств и около восьмидесяти рыболовных сетей, используемых браконьерами для незаконного вылова рыбы в реке Урал. Все это «богатство» было изъято за последние три дня. - Работа проводится постоянно, - говорят инспекторы, - но количество выловленных сетей и изъятых самодельных «корыт» не уменьшается. Смастерить подобное плавсредство можно за один день, а сети купить на любом рынке за 700-800 тенге. Между тем именно такие сети являются главной проблемой Урала, их часто забывают, или просто бросают. Попавшая же в них рыба не имеет шансов освободиться и гибнет в большом количестве, попутно отравляя экосистему реки продуктами разложения. По мнению начальника Дамбинского отдела урало-каспийской межобластной бассейновой инспекции Жанибека АШЕНОВА, сегодня необходимо рассмотреть вопрос о запрете ввоза и продажи рыболовных снастей.