Иллюстративное фото с сайта chs.sko.kz Иллюстративное фото с сайта chs.sko.kz Более 30 жизней удалось сохранить спасателям Атырау при ЧС на воде, рассказали в водно-спасательной службе областного ДЧС. Завтра, 19 октября, они отмечают профессиональный праздник – День спасателя. С начала этого года на территории   области было зарегистрировано 45 чрезвычайных ситуаций на воде. Пострадали 45 человек,  спасены 32, подчеркнули в водоспасе. Сегодня работа этой службы направлена на предупреждение и ликвидацию ЧС на воде, организацию и проведение водно-спасательных работ и оказание оперативной помощи терпящим бедствие. В состав службы входит 4 спасательные станции: Курмангазинская, Индерская, Махамбетская, городская спасательная станция. А также 4 спасательных поста - Жылыойский, Шортанбайский, Жанбайский и водолазный аварийно-спасательный отряд в городе Атырау. Кстати, впервые общество спасателей создали в 1866 году крондштатские моряки. В 1995 году, вскоре после обретения Казахстаном независимости, в нашей стране появилась самостоятельная служба спасения.