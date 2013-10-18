Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz Атырауские чиновники прокомментировали данные, озвученные президентом страны Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ на заседании правительства, где глава государства раскритиковал работу по использованию бюджетных средств на строительство медицинских объектов. В частности, президента возмутил тот факт, что в регионе стоимость одинаковых поликлиник, с одинаковой посещаемостью разнится аж на полмиллиарда тенге. Как пояснил заместитель начальника управления строительства Искандер ЖАНАТАЕВ, нарушений никаких не было, равно, как и полумиллиардной разницы. Действительно, поликлиника, построенная в городе Кульсары в 2010 году, обошлась на 226 миллионов дешевле, чем те, которые строились на год раньше. Но все это произошло из-за оптимизации строительных проектов, согласно которым за счет уменьшения площади поликлиники удалось снизить и стоимость, при этом оставив прежней посещаемость лечебного учреждения. Так что, закон не нарушен, более того, удалось сэкономить значительную часть средств из государственного бюджета, выделенную на строительство, резюмируют в управлении.