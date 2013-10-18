Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Сохранить в Казахстане русский язык, как один из шести мировых языков, призвал президент республики Нурсултан Назарбаев. - Мы должны сохранить русский язык в нашей стране, как один из шести мировых языков, это служит благополучием нашего народа. Нужно сохранить многовековую дружбу, согласие между нашей страной и нашими соседями, - заявил глава государства, выступая в пятницу на съезде партии "Нур Отан", передает ИА "Новости Казахстан". При это президент считает возможным, что "в будущем мы все будем стараться разговаривать на китайском языке, если технологии будут идти из Китая". - Если знания, технологии будут идти из России, мы должны знать русский язык, - отметил он. Назарбаев напомнил, что "Индия после обретения независимости через три года вернулась к английскому языку, в Сингапуре, Малайзии была такая же ситуация". - Мы должны все делать постепенно и своевременно, - заключил президент. - Воспитание, обучение молодежи, чтобы они знали три языка (казахский, русский и английский - КазТАГ), я считаю, это правильно, потому что  это веление времени, - сказал Назарбаев. Глава государства напомнил, что к 2025 году Казахстан полностью перейдет к обучению на казахском языке в учреждениях образования. - Сейчас процент казахов (в общей численности населения РК - КазТАГ) составляет более 70%, и казахоязычные регионы уже должны перейти на делопроизводство на казахском. Есть у нас регионы, в которых мало казахоязычных, в этих регионах мы должны сохранить двуязычие. Но в этих регионах также есть казахоязычные с преимущественно казахоязычными населенными пунктами, там тоже можем ввести делопроизводство на казахском языке, - сказал Назарбаев. Он напомнил, что акиматы должны организовать курсы по изучению государственного языка на местах. Источник: nur.kz