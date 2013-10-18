Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Атырау стал третьим регионом в республике, где центры обслуживания населения начали оказывать специальные виды услуг инвалидам. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил менеджер по связям со СМИ областного ЦОНа Нурлыбек БАКТЫГАЛИ. - Эта услуга начала оказываться с этого месяца. Люди с ограниченными возможностями при возникновении каких-либо вопросов, которые касаются оформления документов, могут обратиться за помощью в единый контакт-центр, набрав номер «1414». Необходимо сообщить свои данные, узнать перечень необходимых документов для получения услуги и оставить заявку, после чего будет определено удобное для клиента время и сотрудник ЦОНа выедет для оказания услуги, - сказал Нурлыбек БАКТЫГАЛИ. Чуть ранее проект по оказанию государственных услуг с выездом на дом был запущен в пилотном режиме в центрах обслуживания населения Астаны и Алматы. Воспользоваться этой услугой могут граждане с инвалидностью первой и второй категории, не имеющие возможности самостоятельно прийти в ЦОН, чтобы получить государственную услугу. Кстати, до конца этого года аналогичная услуга будет доступна в остальных центрах обслуживания населения республики.  