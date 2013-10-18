Иллюстративное фото с сайта srf32.ru Иллюстративное фото с сайта srf32.ru 17 октября в полицию поступило сообщение, что в одном из частных домов Мугалжарского района Актюбинской области обнаружен труп 33-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.  Вскоре был задержан 29-летний житель поселка Кумжарган Мугалжарского района. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что знает потерпевшую с 2005 года. В 2011 году, после того как она развелась с мужем, они стали встречаться. Подозреваемый узнал, что его пассия устроила у себя дома посиделки. Он приехал из соседнего аула на собственном автомобиле и на почве ревности стал избивать возлюбленную монтировкой. Основные удары пришлись в голову потерпевшей. Сиротами остались двое детей 6 и 16 лет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 96 УК РК «Убийство» и назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.