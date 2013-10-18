Иллюстративное фото с сайта www.astra-novosti.ru Иллюстративное фото с сайта www.astra-novosti.ru В Атырау задержан сотрудник природоохранного резервата «Акжайык», подозреваемый в пособничестве браконьерам. Напомним, что резерват «Акжайык» создан именно с целью сохранения и защиты животного мира от посягательств человека. Причастность инспектора резервата была выявлена после остановки автомобиля «Нива» для досмотра в рамках проводимой операции «Бекире», следовавшей со стороны природоохранной зоны. Во время досмотра в салоне автомобиля были обнаружены 22 осетра общим весом 59 килограммов. Также были задержаны двое браконьеров и еще один человек, который на проверку оказался инспектором резервата «Акжайык». Как пояснил заместитель начальника департамента финансовой полиции по Атырауской области Зангар ЗАНКАНОВ, госинспектор свою вину полностью признал. Возбуждено уголовное дело по статье 307 и 287 УК РК. Задержанному инспектору грозит лишение свободы сроком до четырех лет, либо штраф в размере 2 000 МРП.