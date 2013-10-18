Показ новой осенней коллекции прошел 17 октября в магазине стильной одежды GLANCE.
- Мы работаем в городе уже пять лет, и у нас есть свои постоянные клиенты, - рассказывает управляющая салоном Анна. - Такие вечера мы проводим по нескольку раз за сезон. У нас есть, что показать и предложить нашим женщинам. У одежды хороший размерный ряд - от 42 до 56 размера, поэтому проблемы в подборе одежды по размеру у нас не возникает. Мы не продаем отдельно разрозненные вещи - мы продаем образ. Сейчас мы хотим попробовать еще один подход, сотрудничая с лидерами косметических компаний. Они могут представить женщинам стиль макияжа и визажа, а мы со своей стороны поможем женщине создать образ. Наша одежда вся разноплановая. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом.
- Я уже не первый год одеваюсь именно в этом магазине, - рассказывает одна из клиенток. - Мне очень нравится их подход к клиентам. Они не просто подбирают вам размер и цвет, а стараются продумать ваш гардероб. Чтобы купленная вами вещь не просто висела в шкафу, а была любима вами. Я пришла и мне подобрали здесь буквально все - от шарфа до пальто. Молодцы девочки!
В показе участвовали 7 моделей. Это не профессиональные манекенщицы, которых мы привыкли видеть с обложек модных журналов. А такие же обычные женщины, как и мы с вами. Но глядя на них, казалось, что это самые что ни на есть настоящие манекенщицы, которые ненадолго сошли с обложек модных журналов.
В этот вечер коллекция была поделена на несколько тем: фотоувеличение, Кармен, коричневая тема, Леди-босс, лиловая, первое сентября, бирюза и пальто.
Все женщины буквально застыли при виде этого легкого платьица. Оно подчеркнуло все достоинства фигурки своей хозяйки.
Осень - время, когда хочется чего-то теплого и комфортного. Вязаный пуловер, цвета осенней листвы прекрасно сочетается с элегантными черными брюками.
Очень эффектно смотрелась блестящая синяя блуза в сочетании с юбкой и желтым поясом.
В теме Кармен настоящую бурю эмоций вызвал деловой костюм, к которому нотку осени добавляли яркие аксессуары.
Одежда из лиловой тематики буквально кричала - купите меня! Строгая юбка и легкая блуза, дополнялась широким черным ремнем, что не портило весь ансамбль, а только подчеркивало еще больше насыщенность цвета.
Не осталась без внимания клиенток и коричневая тема. Обтягивающие коричневые брюки дополнялись воздушной черной блузой в горох. Согласитесь, действительно хорошо подобранные вещи создают настоящий образ для своей хозяйки. Подойдет как для работы, так и для похода в гости.
Одним из модных трендов в этом году является имитация кожи. Стильно, модно и эффектно. Обтягивающие брюки с небольшой съемной юбочкой как нельзя лучше подошли к этой блузе.
Последним был показ верхней одежды. И здесь было на что посмотреть. Красивые и элегантно сшитые пальто, хорошо подобранные аксессуары превратили наших моделей в настоящих леди.
Мир моды это то пространство, где нет языковых и возрастных барьеров. Здесь общаются на одном языке моды, красоты и стиля.
Модный российский бренд Glance дает шанс женщинам почувствовать себя самой красивой и желанной. Здесь есть прекрасный выбор качественных и оригинальных вещей, которые сопровождаются аксессуарами к каждому наряду. А также здесь вас могут научить комбинировать эти вещи, создавать полностью сезонный гардероб.