Однако прокурор считает, что это преступление средней тяжести и может подпадать под амнистию, поэтому он считает возможным сократить срок до двух лет условно. Адвокат СУЛЕЙМАНОВ, в принципе, поддержал гособвинение, а также просил суд учесть, что все доначисленные 142 млн налогов уже оплачены компанией «KSS». Что касается самого факта неоплаты налогов, адвокат Мендыгазиева сообщил, что все нарушения налогового законодательства были допущены не умышленно. Таким образом, он рассчитывает на снисхождение суда. Сам обвиняемый Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ сказал суду, что виновным себя не считает, хотя не исключает, что «возможно и были нарушения при сдаче налоговой отчетности» Напомним, Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ был арестован три месяца назад 22 июля, однако 18 сентября он был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Следующее заседание назначено на 21 октября. Ожидается, что в этот день суд вынесет приговор.