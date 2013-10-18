Хоккеисты Уральска обвинили свое начальство в поборах

Уральская команда по хоккею с мячом «Акжайык» направила акиму ЗКО Нурлану НОГАЕВУ коллективное обращение, в котором сообщает о многолетних систематических поборах и хищениях со стороны главного тренера Салавата РАФИКОВА и требует снять его с должности. - После возбуждения уголовного дела в отношении Муслима УНДАГАНОВА мы поверили в справедливость и возможность изменений западноказахстанского спорта. Однако некоторые вопросы, явно требующие незамедлительного решения, по непонятным причинам замалчиваются. Во время следствия вся наша хоккейная команда подтвердила факты поборов со стороны РАФИКОВА. Более того, он сам это признал! - рассказывает капитан команды Ильяс ХАЙРЕКЕШЕВ. Далее в письме говорится, что команду все время обделяли финансами, предназначенными для проведения учебно-тренировочных сборов, приобретения инвентаря. - Но речь не только об этих деньгах. Господин РАФИКОВ присвоил денежные средства, выделенные нам решением президента Казахстана за победу на Азиаде 2011 года, 200-300 тысяч тенге на каждого члена команды, по сути, это личные средства каждого из нас. Нас благодарил лично глава государства! А какой-то РАФИКОВ эти деньги прикарманил. Кроме акима области, аналогичное обращение мы направили в генеральную прокуратуру - оно переадресовано в органы финансовой полиции, которая начала доследственную проверку, - рассказывается в письме. Также спортсмены подчеркнули, что они довольно часто расписывались в пустых ведомостях.