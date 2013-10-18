Даже в серые осенние дни уральцы могут прикоснуться к лету, сходив на выставку ярких тропических бабочек, которая проходит в ДК "Зенит". Корреспондент портала "Мой ГОРОД" вдоволь налюбовался на ярких насекомых и даже попытался запечатлеть их на фото. 1 В помещении, где порхают тропические красавицы, стоит жаркая и влажная погода. Влага распространяется при помощи специального аппарата. Организаторы выставки сказали, что эти условия максимально приближены к тропикам. Впрочем, люди, которые приходят на выставку, этого не замечают. Всё внимание приковано к огромным и ярким бабочкам, которых многие до этого видели разве что по телевизору.   2 С выставки на выставку большинство бабочек путешествует ещё в виде куколок. Главное, чтобы путь не был слишком долгим. Ну а когда на новом месте будут созданы все условия для жизни, можно и в бабочек превращаться.   4 Научное название этой бабочки Hypolimnas bolina. В лучах света белые пятна на крыльях приобретают фиолетовый отблеск - можно смотреть не отрываясь. За яркие переливы на крыльях бабочка получила второе название - лунная бабочка. Жаль только, что продолжительность жизни у этой красавицы всего-навсего семь дней.   5 - Живут бабочки совсем немного, - рассказывает нам экскурсовод. - Основную часть своего существования многие из них проводят в кукольном состоянии. А главная их задача состоит в том, чтобы за неделю полноценной жизни оставить потомство.   3 Все бабочки на выставке - иностранки, их привезли к нам из Филиппин. Говорят, в этой тихоокеанской стране существуют целые фермы по разведению бабочек. Некоторые из них добираются и до нашего Уральска.   7 Питаются эти безумно красивые насекомые в основном соком цитрусовых или подсахаренной водой. Каждый желающий может покормить бабочку апельсиновым соком - стоит лишь взять в руку кусочек апельсина, как бабочка сама прилетит на его аромат. Почему-то тропические бабочки не боятся людей. Может, они догадываются, что в этих условиях люди не причинят им вреда?   9 Но некоторым бабочкам всё же немного не везёт. Остаётся только гадать, что могло стать причиной повреждения крыла этой красавицы - то ли любопытные детишки, то ли собственная неаккуратность. Впрочем, никакого вреда насекомому это не принесло - сразу же после того, как мы сделали этот снимок, бабочка вспорхнула и перелетела на другое место.   6 Название этой бабочки не менее красиво, чем она сама - Цетозия библис. Ещё её называют Златоглазкой или Бабочкой-книгой. Эти прозвища бабочка получила за яркий и сложный рисунок на крыльях. А ещё говорят, что нижняя часть рисунка на крыльях напоминает арабскую вязь. Впрочем, живёт эта прекрасница тоже недолго - 5-8 дней.   10 Насмотревшись на бабочек, можно купить сувенирчик на память - брелок с настоящим бабочкиным крылом, магнитик, открытку или хит сезона - настоящую бабочку, которая даже в засушенном виде не утратила своей красоты. Выставка работает в ДК "Зенит" до 10 ноября с 10.00 до 18.30 ежедневно без выходных. Цена билета для взрослых - 700 тенге, детям - 500 тенге, пенсионерам - 500 тенге. Детям до 4 лет вход бесплатный.