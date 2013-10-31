В музее «Старый Уральскъ» открылась выставка фарфоровых фигурок, посвященная памяти уральского коллекционера Валентины МУХИНОЙ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Выставка проходит в третий раз. Посетители могут посмотреть на произведения из фарфора русских и зарубежных авторов, начиная с 19 века и до наших дней.

За стеклянными дверцами шкафчиков целые истории. Здесь представлены фигурки от семи коллекционеров, среди которых есть поистине легендарные и уникальные фарфоровые изделия. Например, "Филиппок идет в школу" из коллекции Валентины Мухиной, Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова из коллекции Ришата Хайруллина, "Женщины Саратовской губернии" Френсиса Гарднера и многие другие.

Сама Валентина МУХИНА отдавала предпочтение фарфоровым детям и балету. В ее коллекции есть несколько немецких трофейных изделий. Коллекцию Леонида ХОХЛОВА составляют персонажи "Мертвых душ", а также украинские жители. Мария ГУРКИНА представила фарфоровых животных, посуду русского народа.

Также в "Старом Уральске" представлены коллекции магазина "Антиквар", владельцем которого является Сергей ПОПОВ, Ильи ЯКОВЛЕВА и Шамиля МЕФТАХУТДИНОВА. Основа его коллекции - фигурки людей Сталинского времени, которое отражается в их внешнем виде.

Выставка продлится до конца ноября.

Елена ПЛЕТНЕВА