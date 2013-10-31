Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Самолет авиакомпании «Эйр Астана», вылетевший из Астаны в Актау вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с двигателем, сообщает пресс-служба авиакомпании. 30 октября во время выполнения рейса КС 313 сообщением Астана — Актау на борту «Эмбраер-190» авиакомпании «Эйр Астана» отказал правый двигатель. В 20.44 самолет произвел благополучную посадку на стоянку аэропорта Астаны. На его борту находилось 80 пассажиров и 6 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет — сообщает служба ДВД на транспорте. Как отмечается в сообщении, командир воздушного судна обнаружил проблемы и принял решение вернуться в аэропорт вылета, запросив аварийную посадку. Также причиной возврата в аэропорт вылета является наличие производственно-технической базы по обслуживанию и ремонту самолетов «Эмбраер-190» именно в Астане. Отмечается, что в настоящее время самолет «Эмбраер-190» P4-KCI проходит необходимые технические процедуры, включая тестирование и дальнейшую инспекцию специалистами по безопасности полетов. Авиакомпания произвела замену борта, и все 80 пассажиров будут перевезены в Актау. Источник: Nur.kz