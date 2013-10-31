Фото с сайта mygazeta.com

Врачи Атырауского лечебно-профилактического учреждения вынуждены отправлять женщин-алкоголичек на лечение в Уральск, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным медицинских работников в области около 300 женщин страдают алкоголизмом. Остро стоит вопрос их лечения и реабилитации. В Атырауской области всего одно специальное лечебно-профилактической учреждение, рассчитанное на 60 мест, в котором нет палаты для лечения женщин-алкоголичек. Стражи правопорядка вынуждены оформлять их на лечение в наркодиспансере города Уральск. Пять женщин, нуждающихся в лечении, по постановлению суда отправлены в медучреждение соседнего города. На очереди еще три. Полицейские попросили оказать содействие в открытии койко-мест для женщин, больных алкоголизмом, непосредственно в наркологическом диспансере Атырау.