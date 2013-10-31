Иллюстративное фото с сайта www.bankoboev.ru Иллюстративное фото с сайта www.bankoboev.ru Министерство здравоохранения Казахстана после проверки прокуратуры запретило применение восьми препаратов, произведенных казахстанским ТОО «ПФК Элеас», сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы. Как отмечается в сообщении, надзорный орган провел проверку законности регистрации лекарственного средства Дорипенем-Элеас (порошок для приготовления раствора для инфузий). «Проверкой установлено, что клинические исследования не подтверждают безопасность и эффективность препарата, отчет о клиническом исследовании сфальсифицирован», - говорится в сообщении. Однако, по данным прокуратуры, 14 июня 2013 года было выдано регистрационное удостоверение к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан препарата «Дорипенем-Элеас». Аналогичные факты выявлены при проведении клинических исследований и по следующим препаратам произведенных данным ТОО: «Цефтазидим-Элеас», «Супероцеф-Элеас», «Цефепим-Элеас», «Имицил-Элеас». Кроме того, согласно документам государственного контроля, лекарственные средства на заводе товарищества не производились в период 2012-2013 годы. Прокуратурой города по факту нарушения порядка проведения клинического исследования, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, которое находится на стадии расследования. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, приказом председателя комитета по контролю качества медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Республики Казахстан применение 8 лекарственных средств, произведенных ТОО «ПФК Элеас» запрещено», - заключило ведомство. Источник: newskaz.ru