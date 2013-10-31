Напомним, 2 марта 2013 года были задержаны четверо сотрудников РУ-170/2, которые обвиняются в систематическом получении взяток в целях послабления режима содержания осужденных, создании и участии в организованной преступной группировке, приготовлении к преступлению, а также приобретении и сбыте наркотических средств. Вместе с ними судят четверых заключенных этой колонии, которые, по мнению следствия, работали в сговоре с руководством колонии. Сегодняпопросили дать определение статусу «обиженный» и рассказать о взаимоотношениях между осужденными в этом статусе в колонии. - Это понятие известно еще с советского союза, - рассказала Лариса МАТАЕВА. - В психологии есть статус «первый» и есть «аутсайдер», то есть ниже статуса «обиженный» быть не может. Статус «обиженного» что означает? Понятия - это закон осужденных, но он гибкий, который может меняться. И по понятиям в этот статус «обиженных» попадают действительно «опущенно-обиженные», это те, кто даже в детстве был изнасилован, возможно, провели половым членом по губам, помочились на него. Раньше по 120 статье («Изнасилование» - прим. автора) попадали туда. Также не приветствуются преступления по изнасилованию малолетних, в извращенной форме и так далее. Боятся и те, кто изнасиловал бабушек различных. Вот это не приветствуется. Крысятничество, то есть кража. Иногда думают, что обиженные - это гомосексуалисты, но это не так. Гомосексуалисты - это те, кто, действительно, оказывают такие услуги, но таких среди «обиженных» единицы. Там у нас оказываются и те, кто «прополоскался». «Прополоскался» на их языке означает, что если осужденный знал, что он (знакомый - прим.автора) опущенный и он с ним выпивал или сидел на одной игле, кололся. И что-то в их законе постоянно меняется. В последнее время все более или менее лояльно. Не скажу даже, что загоняли. В зоне они общаются, можно разговаривать, но они проходят по определенной стороне аллеи. С приходом атырауских понятия немного изменились. Приходя ко мне, они садятся на стул возле меня, не дотрагиваясь ковра. Обиженных очень мало. Этот статус предусматривает выполнение самой грязной работы, и поэтому их сейчас не хватает. И сейчас не то, чтобы их кто-то хочет из жилой зоны выгнать, а они сами («обиженные» - прим.автора) пытаются кого-то затащить туда, чтобы им работы меньше доставалась. Иногда путем обмана. По словам психолога, проживают «обиженные» отдельно от остальных осужденных, даже кушали отдельно, но после изменения режима (в колонии в сентябре был бунт - прим. автора) им поставили стол в столовой. Но другие осужденные их все равно стараются обходить. Осужденные могут давать им что-то, сигарету, например, но брать у них ничего нельзя. К слову, в суде не стали переходить на личности и спрашивать про конкретных осужденных, чтобы не обидеть их. Сегодня же начали допрашивать и одного из подсудимых - оперуполномоченного РУ-170/2. Он признался, что по просьбе осужденногоодин раз приносил ему в колонию 13 бутылок алкоголя и деньги. - Бутылки я проносил в своей оперативном чемодане, который не проверяется, - рассказал подсудимый. К слову, МУХТАРОВ рассказал, почему он поменял свои показания. По его словам, когда их только задержали, его жена была беременна и у нее была угроза выкидыша, все время поднималось давление. - Я должен был оставаться на свободе. Я решил так, что пока скажу, что от меня хотят, а потом поменяю свои показания. Я так и сделал. Когда жена родила дочку, я поменял свои показания. АХМЕТОВ мне никаких указаний не давал. Никому из своего начальства о просьбе ЖАЛИЕВА не говорил, они бы не дали мне это сделать. Допрос МУХТАРОВА продолжится сегодня в 15.00 часов. Подробности читайте в газете «Мой ГОРОД».