По предварительной информации водитель автомобиля был трезв. Причиной аварии очевидцы назвали погодные условия - сегодня в Уральске скользкая дорога и туман. На этом участке улицы Курмангазы движение достаточно оживлённое, однако высокую скорость развить непросто в виду большого скопления машин на светофоре.