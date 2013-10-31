ДТП произошло сегодня утром по улице Курмангазы, напротив стадиона "Динамо" - легковой автомобиль марки Chevrolet Aveo врезался в дерево, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". По предварительной информации водитель автомобиля был трезв. Причиной аварии очевидцы назвали погодные условия - сегодня в Уральске скользкая дорога и туман. На этом участке улицы Курмангазы  движение достаточно оживлённое, однако высокую скорость развить непросто в виду большого скопления машин на светофоре.