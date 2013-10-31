Иллюстративное фото с сайта magmens.com Иллюстративное фото с сайта magmens.com Проект закона РК "О дорожном движении" предусматривает ответственность за некачественную подготовку водителей в автошколах. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Игорь Лепеха. "Мы вносим (статью об - КазТАГ) ответственности за несоответствующую подготовку водителей, а также за незаконную и необоснованную выдачу сертификатов, подтверждающих соответствие транспортных средств требованиям безопасности", - сказал Игорь Лепеха. При этом он не уточнил, какая упоминается ответственность - административная или уголовная. Он добавил, что меры к автошколам будут приниматься "вплоть до лишения лицензий". Кроме того, практически, по всем составам правонарушений, где предусматривается штраф, в случае третьего нарушения планируется ввести пункт о лишении водительского удостоверения. "То есть, статья административного законодательства, условно говоря, об использовании ремня безопасности. Один раз оштрафовали, второй раз оштрафовали, не делает выводов. В третий раз до 6 месяцев решением суда будет лишаться права управления транспортным средством", - добавил он. Как писал ранее NUR.KZ, за ДТП со смертельным исходом водителей будут отправлять в тюрьму на срок до 20 лет. Источник: Nur.kz