Иллюстративное фото с сайта total.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на финпол Атырауской области. По сообщению финансовой полиции Атырауской области, местный департамент возбудил уголовное дело по статье 307 ч.1 – «Злоупотребление должностными полномочиями в отношении руководителя ГУ «Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд МЧС РК». Командир спасателей фиктивно оформил человека на должность водителя и начислял ему заработную плату. Также он оформил авансовый отчет о командировке с завышенными расходами и присвоил бюджетные денежные средства в общей сумме 304 тысяч тенге.