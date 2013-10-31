В свете последнего трагического события многие люди задумались об опасностях, которые могут подстерегать их в замкнутом пространстве, даже если они выполняют эту работу ежедневно. Напомним, что 19 сентября в канализационном колодце погиб солдат–срочник, еще двое попали в больницу. Причиной смерти солдата явилось отравление сероводородом. – В окружающем нас воздухе содержится смесь газов, – говорит Альтаир ДЖИЛГИЛЬДИЕВ. – Обычно состав воздуха благоприятен для человека, но в замкнутых пространствах это может соблюдаться не всегда. Противогаз и неправильно выбранные респираторы не способны защитить человека от такого газа как сероводород, особенно при высоких концентрациях. От одного вдоха сероводорода концентрации выше 700 ppm / чнм (частиц на миллион) человек теряет сознание и наступает мгновенная смерть при несвоевременном оказании квалифицированной помощи. Обычно при контроле атмосферного воздуха в месте, где проводятся работы, контролируются три опасных фактора – наличие токсичных газов, недостаток кислорода, присутствие взрывоопасных газов. Каждый газ ведет себя по–разному и представляет различные опасности для человека: удушье, отравление, взрыв или пожар. Эту трагедию можно было избежать, если бы люди, проводившие такие работы, лучше бы знали весь спектр газов, который может присутствовать в атмосфере, особенности рабочего процесса, а также спектр используемых индивидуальных защитных средств и их характеристики.Перед началом работ в замкнутых пространствах проведите оценку уровня газовой опасности. Предполагая, что потенциальные источники газов достоверно определены, можно проводить следующий этап – точную оценку рисков. – Что важно при оценке обстановки? Первое, газоанализаторы измеряют газ только в том месте, где они находятся или откуда производится забор пробы, – рассказывает собеседник "МГ". – Анализ воздуха в ряде точек может улучшить ситуацию, но необходимо обратить особое внимание на правильный выбор местоположений точек отбора проб, особенно для паров. Пары часто рассматриваются так же, как и газы, но их происхождение иногда маскирует опасность. Всегда помните, что газовый детектор показывает состояние атмосферы только в точке отбора пробы, а не где–нибудь рядом. Если в замкнутом пространстве присутствует горючая жидкость, то, скорее всего, пары ее будут преимущественно находиться в нижней части пространства, а не в верхней. В действительности давление паров жидкости может быть настолько низким, что даже на расстоянии в несколько миллиметров от её поверхности пары нельзя будет зарегистрировать. Вспомните, например, как трудно поджечь керосин спичкой, и как близко нужно поднести спичку к поверхности жидкости и представьте, что стандартный датчик горючих газов фактически повторяет тот же процесс. Если необходимо провести огневые работы, например, сварочные, в замкнутом пространстве, и искры могут достичь пола, то без правильной оценки возможности нахождения горючей жидкости в резервуаре может произойти взрыв и последствия могут быть трагическими. Выбор технологии здесь может помочь, но не полностью облегчить работу. Фотоионизационные детекторы такие как, например, MSA Sirius, обнаружат низкие концентрации (в несколько ppm) пары многих органических веществ и предупредят о том, что необходимо провести более тщательный анализ воздуха в замкнутом пространстве. Если есть вероятность присутствия топлива, будьте осторожны с оценками возможной опасности на базе показаний обычных детекторов горючих газов. Необходимо провести тщательный анализ перед выдачей разрешения на вход в замкнутое пространство.(CO2), как обычно предполагается, является частью атмосферного воздуха (0,03% объемных) и является газом, с которым большинство людей знакомо. Большинство считает углекислый газ газом, вызывающим удушье из–за его способности вытеснять кислород. Но углекислый газ может не только вытеснить кислород и вызвать удушье, он еще и токсичен. Не зная этого, очень часто просто измеряют недостаток кислорода, используя результат как критерий безопасности по отношению к СО2. Это очень опасно и может привести к несчастным случаям. По существу, проблема заключается в том, что в атмосфере обычно содержится 20,8% кислорода и анализаторы дают сигнал тревоги о недостатке кислорода при его концентрации в 19 или 19,5%. Понижение на 1,3% кислорода (с 20,8 до 19,5%) равнозначно полному изменению содержания кислорода в атмосфере на 6,7% . Если такое изменение будет вызвано увеличением концентрации углекислого газа, это может привести к фатальному результату, так как концентрация СО2 в 0,5% уже токсична для человека, а порог сигнализации детектора кислорода будет еще не достигнут. Другая опасность, связанная с высокой концентрацией CO2, состоит в отравлении датчика кислорода углекислым газом и выходом его из строя. Новое поколение кислородных датчиков MSA Xcell™ защищены от этой опасности, благодаря использованию новых электролитических реакций, кроме того, они не используют свинец, и их эксплуатационный ресурс практически не расходуется при работе.Все стандарты и требования, относящиеся к работам в замкнутых пространствах, требуют проведения постоянного мониторинга атмосферного воздуха. Многие этого, к сожалению, не делают. Имейте в виду, что газовые детекторы НЕ ЗАЩИЩАЮТ человека, как это делают обычные средства индивидуальной защиты (СИЗы). Они являются только средствами, которые предупреждают о возможной опасности, пользователь должен сам предпринять определенные действия по сигналу прибора. – Если прибор не работает, если он отсутствует или расположен не в том месте, где нужно, если его сигнализация игнорируется – последствия могут быть фатальными, – продолжает собеседник "МГ". – Контроль состава воздуха должен быть непрерывным, потому что он может изменяться и, действительно, изменяется! Множество факторов может привести к изменению состава воздуха в замкнутом пространстве. Например, при проведении сварочных работ с использованием ацетилена утечка газа может привести к возникновению взрывоопасных условий. Во всех случаях изменения состава воздуха в замкнутых пространствах решающим фактором обеспечения безопасности является быстрота отклика прибора. Многие газовые детекторы замедленно реагируют на изменение состава атмосферы. Это связано с тем, что все обычные детекторы, использующиеся в замкнутых пространствах, имеют либо электрохимические сенсоры либо другие сенсоры, основанные на технологиях 30–летней давности. Время отклика большинства детекторов более 60 секунд, и даже для некоторых, самых быстрых, оно может составлять, по крайней мере, 30 секунд. Для замкнутых пространств это критично, потому что по определению вход/выход в такое пространство затруднен. Резервный план должен учитывать задержку или трудности при эвакуации с поправкой на время отклика прибора. Если изменение в атмосфере является быстрым и катастрофическим, возможно, что рабочие могут оказаться в реальной опасности, прежде чем детектор среагирует. Чем быстрее реакция детектора, тем больше шанс провести предохранительные действия, чтобы предотвратить серьезные последствия. – Недавние разработки MSA уникальных датчиков X–cell уменьшили типичное время отклика сенсоров – менее 15 секунд. Это достижение значительно повышает вероятность положительных результатов, когда в замкнутых пространствах атмосфера быстро изменяется, – говорит Альтаир ДЖИЛГИЛЬДИЕВ. – Газовый детектор – часто единственный способ узнать о нависшей газовой опасности в замкнутом пространстве. Многие газы, представляющиеопасность, либо не пахнут, например, метан или угарный газ, либо быстро притупляют обонятельную способность организма, например, сероводород. Газовый детектор, например,– это потенциальное средство сохранения жизни, если пользователь реагирует на его показания соответственно.– Газовый детектор – это ваш инструмент, предназначенный для обеспечения вашей безопасности во время выполнения работы, – продолжает собеседник "МГ". – Как и любой другой инструмент, он должен быть простым и удобным в использовании. Это касается и удобства доступа ко всем функциям, которыми вы пользуетесь ежедневно. Если для доступа к обычным функциям детектора необходимо нажать на несколько кнопок и в определенной последовательности – это не очень удобно. Для использования газового детектора не нужно иметь степень кандидата наук, он должен быть простым приспособлением для обеспечения безопасности работ. Простота в использовании может быть достигнута с помощью интерактивных видеосимуляторов. Если необходимо обучить нового рабочего или что–то изменить в настройках прибора, вам нет необходимости обращаться к поставщику или посылать человека на специальные курсы. В последнее время MSA выпустило ряд обучающих программ с интерактивным видеопоказом. Их можно скачать из Сети или получить бесплатно на СД, и пользователи продукции MSA будут иметь возможность попрактиковаться в работе или просто ознакомиться с ними в любое удобное время.(основной компонент алкогольных напитков), как известно, является горючим (мы все видели горящие факелы над коктейлями в барах). Большинство людей смотрят на этанол как на жидкость, которая может загореться, и поэтому она опасна. Однако этанол еще и сильно ядовитый в газовой фазе. Для воспламенения этанола необходимо, чтобы его концентрация в воздухе превысила 3,1% объемных (33 000 ppm). Предельно допустимая концентрация (ПДК) этанола в воздухе рабочей зоны равняется 1000 мг/м3, что составляет менее 3% НКПР. Это ясно говорит о том, что этанол представляет собой большую опасность как токсичное вещество, а не как взрывоопасное. Если рабочий будет использовать обычный детектор горючих газов (откалиброванный по этанолу) с порогом срабатывания сигнализации в 10% НКПР, то он может подвергнуться воздействию отравляющего фактора этанола задолго до срабатывания аварийной сигнализации. Такой детектор – это неправильный выбор инструмента для этого случая. Для этанола необходимы другие решения, например, выпускаемые MSA газоанализаторы с оптико–акустическим датчиком для определения паров этанола с высокими точностью и чувствительностью, пригодными для контроля низких концентраций токсичного этанола в воздухе рабочей зоны. То же самое можно сказать и про любые другие углеводороды, например, про топливо, накапливающееся в канализационных коллекторах при утечках.Посмотрите на новый дизайн наших приборов. Это говорит о том, что наша компания творит, а не просто копирует. Например, MSA совсем недавно запустила в производство новый, светящийся в темноте корпус для детектора. Это мировое новшество поможет Вам не потерять прибор в темноте замкнутого пространства. Ищите новое – знак лидера в области обеспечения Вашей безопасности!Для детектора, являющегося практически единственным средством предупреждения об опасностях в воздухе замкнутых пространств, возможные отказы в работе могут представлять серьезную проблему. Надежность детектора крайне важна, и это сводится к нескольким факторам: Работоспособность – будьте уверены, что детектор включится и будет оставаться включенным!! Время отклика – убедитесь, что оно мало (или учитывайте его при планировании работ). Точность – будьте уверены, что детектор может измерять газы, которые, как Вы считаете, могут присутствовать в воздухе, и делает это с достаточной точностью. Подув на прибор для проверки реакции кислородного сенсора, Вы ничего не сможете судить о работе сенсоров горючих или токсичных газов, которые часто более опасны, чем недостаток кислорода. В действительности такая проверка даже не скажет Вам, насколько точен прибор даже при измерении кислорода, а в замкнутых пространствах неточность может быть фатальна.В сегодняшней регламентированной сфере безопасности потребность в надежных и эффективных методах газового анализа важна как никогда ранее. Новые игроки, увидевшие возможность заработать деньги на потребностях обеспечения безопасности в замкнутых пространствах, ставят пользователя перед трудным выбором из огромного числа возможных вариантов. Так как нужно выбирать? При выборе детектора необходимо придерживаться нескольких простых правил.Странно, это не первая вещь, которая приходит на ум большинства людей, когда они смотрят на газовые детекторы, но тем не менее все же является критической по отношению к надежности. Если детектор не работает, тогда все остальное не важно. При выборе детектора относитесь к нему как к рабочему инструменту. Если изделие ведет себя как обычный каждодневный инструмент, у Вас не будет простоев, снижения производительности и лишних затрат. Детектор должен быть ударопрочным, водонепроницаемым и крепким, даже без дополнительных защитных футляров. Попросите разрешения у продавца уронить несколько раз прибор на пол или стукнуть его о твердую поверхность. Уроните его в воду, если он водонепроницаемый, как уверяет изготовитель. Пусть прибор будет во включенном состоянии при этих испытаниях, проверьте прибор подачей газа до и после.Всегда проверяйте гарантийные обязательства и к чему они относятся. Также проверьте, какие неисправности покрываются гарантией, а какие нет – например, после падения прибора или погружения его в воду. Очень часто важно то, что не входит в перечень гарантийных случаев. Например, случайное падение может привести к потере гарантии, также может уменьшить водонепроницаемость прибора. Увеличенный гарантийный срок для приборов с сенсорами, изготовленными по старым технологиям, которые имеют срок эксплуатации 3 или даже меньше лет, требует «регулярного» обслуживания (очень часто в специализированных удаленных сервисных центрах изготовителя) и стоит довольно дорого. Временные затраты на проведение гарантийного обслуживания уменьшают время доступности прибора для обычной эксплуатации. Технология, используемая в новых сенсорах MSA X–cell для газоанализаторов серии, значительно улучшила все рабочие параметры – низкие эксплуатационные затраты, высокая надежность и практически бесперебойная работа прибора, что и требуется от приборов такого назначения.Газовый детектор должен своевременно предупредить Вас, и тем самым, может быть, спасти Вашу жизнь. И сигнализация должна быть достоверна. Подумайте о ложных срабатываниях! Регулярно проверяйте прибор газовой смесью с известной концентрацией измеряемого газа и проводите при необходимости его калибровку. Об этом говорится во всех международных стандартах, но это действительно единственный способ убедиться, что все датчики чувствуют газ. Нулевые показания на чистом воздухе ничего не скажут вам о способности датчиков чувствовать газ. Конечно, контрольные газовые смеси стоят каких–то денег, но намного меньше ценности Вашей жизни. Вы можете сэкономить пару грошей, но если детектор вовремя и правильно не сработает, конечный счет будет ужасен. На дисплее детекторов серии MSAимеется отметка, показывающая в течение 24 часов, что прибор был проверен контрольным газом и его показания соответствуют требованиям. Это дает Вам уверенность, что прибор работает правильно.Многие детекторы довольно медленно реагируют, особенно при высоких концентрациях, и может потребоваться минута или более, чтобы прибор среагировал на газ. За это время человек может пройти приличное расстояние. Недавно несколькими органами по безопасности труда были выпущены рекомендации, обращающие внимание на опасность медленной реакции детекторов. Медленная реакция прибора может привести к несчастному случаю, например, из–за того что падение концентрации кислорода не было своевременно обнаружено. Если приборы соответствуют стандарту, это не значит, что между ними нет разницы. Убедитесь, что детектор отвечает Вашему стандарту. Это Ваша жизнь! Чем медленнее реакция прибора, тем меньше у Вас времени что–то сделать или тем дальше Вам идти до безопасного места. Газовый детектор MSAимеет время отклика менее 15 секунд на 90% показания. Это почти в 4 раза быстрее обычных приборов и в 8 раз быстрее, чем наиболее медленные аналоги. Всегда проверяйте заявленные изготовителем характеристики.Помимо опасностей, связанных с возможным присутствием газов, существует опасность для рабочего, что в результате травмы он может потерять сознание. Пожарные команды хорошо знакомы с этой опасностью и пожарные носят специальное устройство, которое подает сигнал тревоги при отсутствии движения. В своих последних разработках компания MSA учла эти обстоятельства и установила специальный сигнал тревоги в газовый детектор. Тревога "MOTIONALERT™" активируется при неподвижности детектора в течение более 30 секунд. Традиционно пожарные называют этот сигнал «датчик неподвижности» и используют для него либо отдельное устройство, или устройство, встроенное в дыхательный аппарат. Функция MOTIONALERT™ предназначена для детектирования состояния неподвижности и подачи сигнала тревоги, когда человек не двигается и, может быть, находится в бессознательном состоянии. Наверное, эта сигнализация наиболее важна, так как она срабатывает, когда Вы действительно находитесь в опасном состоянии. Тревога активируется неподвижностью и связана со всеми проблемами, ею вызванными, и, на самом деле, может быть более важной, чем даже тревога по газу.Очень часто при работе в замкнутых пространствах используются защитные респираторы. Как можно поднять сигнал тревоги, если невозможно закричать? Повышая уровень функциональности, MSA вставила в газовый детектор сигнальное устройство, которое позволяет оператору подать сигнал тревоги, независимо от газовой сигнализации. Эта новинка дает возможность рабочим оповещать окружающих о каких–либо серьезных проблемах, не снимая средств защиты органов дыхания.