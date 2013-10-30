Без определённого места жительства — именно так расшифровывается аббревиатура бомж. Но отсутствием жилья дело не ограничивается. Даже ребёнок знает, что бомж — это целый букет негативных качеств: алкоголизм, нечистоплотность и прочие малопривлекательные черты характера. Пытаясь ответить на вопрос: «Почему бомжи докатились до жизни такой», корреспондент портала «Мой ГОРОД» отправился вместе с волонтёрами ОО «Центр семьи «Ак Отау» по местам скопления бездомных.
Каждое утро волонтёры ОО «Центр семьи «Ак Отау» садятся в машину и едут кормить бомжей. За несколько часов нужно объехать четыре-пять районов города. Бездомные знают, что скоро приедет бесплатная кормёжка, поэтому собираются заранее. Едят обычно едва отойдя от машины.
Предугадать, сколько человек придёт за горячим питанием, невозможно, однако определённая системность в этом есть — чем холоднее на улице, тем больше желающих перекусить. Сегодня бездомных было немного.
За едой бездомные не приходят по разным причинам. Одни просто не в курсе, другим лень вставать и тащиться за едой, третьи успели сдать бутылки и принять первую дозу алкоголя. Зато те, кто пришёл, нетерпеливо толкутся возле машины, ожидая свою порцию горячего завтрака.
Основная задача блюда — чтобы было вкусно, сытно и горячо. В список продуктов входят рожки, рис, гречка, перловка, приправы на говяжьем или костном бульоне, морковь, лук, хлеб, подсолнечное масло и чай.
По словам председателя ОО «Центр семьи «Ак Отау» Алтынай ИСКАЛИЕВОЙ
, с каждым годом молодых бомжей становится всё больше. Алексей ПОНОМАРЁВ
выглядит гораздо старше своего возраста — одутловатое лицо, сиплый голос, плохие зубы. На самом деле парню всего 19 лет. Закончил 9 классов, документы потерял, попал на улицу. Сейчас вместе со своими бездомными товарищами пришёл встречать волонтёров. Они единственные, кто может накормить Алексея горячей пищей.
Главное условие для волонтёров — приходить на работу в перчатках и масках. Многие бомжи болеют туберкулёзом, поэтому предосторожность не помешает. Помимо председателя Алтынай ИСКАЛИЕВОЙ, в этом проекте работает четыре человека: водитель, повар и две девушки, которые раздают еду бездомным. За свою работу девушки получают по 1000 тенге в день.
Горячее питание развозят вот на этой машине. В багажник Audi 80 помещается большая кастрюля с кашей, термос с чаем и хлеб. От супа пришлось отказаться — первые блюда требуют аккуратной транспортировки, да и каши бездомным есть удобнее, а если захотят добавки, можно положить в специально приготовленный для этого пакет. Кстати, волонтёры «Центра семьи «Ак Отау» не единственные, кто помогает бродягам в их нелёгкой жизни. Не так давно в Уральске стартовала социальная программа «Согреть человека», благодаря которой каждый желающий может поделиться ненужными вещами с бездомными. С подробностями акции можете ознакомится, пройдя по этой ссылке http://vk.com/club59821261
, либо позвонить по телефону 8 (775) 333-50-21, организатор акции по имени Аида всё вам объяснит.
На старом городском кладбище, которое бомжи облюбовали себе в качестве ночлега, желающих покушать в этот день было мало. Волонтёры попросили подметавшую тротуар женщину, которая, судя по внешнему виду, была с бездомными на короткой ноге, поставить бомжей в известность, что завтра их тоже приедут кормить.
По официальным данным в Уральске насчитывается около 400 бездомных. За последние несколько лет эта цифра практически не меняется. Одни умирают, на их место приходят другие. Круговорот бомжей в природе.
Мусорки в районе магазина «Урал» — раздолье для бродяг, которые не прочь поживиться содержимым контейнеров. Однако груда валяющихся пакетов — дело рук обитателей многоэтажек. Люди, не желая марать обувь, оставляют мусор в том месте, до которого смогли его донести.
В двух шагах от старой мусорки красуются два новеньких мусорных контейнера, очень похожие на те, которые акимат города закупил у АО «Уральскагрореммаш»
. Почему они огорожены заборчиком — непонятно. Может быть для VIP-бомжей?
Следующий пункт назначения — район Золотой Церкви. Здесь бездомные попрошайничают с утра до вечера. В процессе их «деятельности», которая косвенно связана с религией, выработался своеобразный церковный сленг, богато приправленный фразами «Дай вам Бог здоровья» и «Помогите Христа ради».
Ходят слухи, что промышляющие возле церкви бомжи собирают неплохие барыши. Бездомные эту информацию не опровергают, но и не подтверждают. Жалуются только на полицию, которая время от времени прогоняет их с прибыльных точек.
Знакомьтесь, это — Афган. Обитает он преимущественно в центре города. Афган всегда носит с собой лыжную палку, при помощи которой любит демонстрировать разные фехтовальные упражнения, привлекая этим внимание прохожих. Прозвище мужчина получил за участие в боевых действиях в Афганистане. Говорят, что правда. О себе Афган рассказывает живописно:
— Я служил в Афганистане, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза, Герой Казахстана, обладатель крапового берета. В бою был сильно контужен, сделали операцию, теперь у меня руки титановые, ноги титановые. Видишь эту татуировку? — тут Афган показал размытый рисунок на грязной руке. — Это значит, что я грузом 200 домой приехал.
Верит ли Афган в свою болтовню или врёт искусства ради, понять сложно. Но взгляд у бездомного осмысленный и хитроватый.
Не отказывались от угощения и собаки, подбежавшие к нам на запах съестного. У тех, кто живёт на улице, будь это человек или животное, вырабатывается сходство в поведении. Даже еду берут одинаково торопливо, озираясь по сторонам: как бы никто не отнял.
Бомжи могут спать на улице, не мыться месяцами, справлять нужду на глазах у прохожих. Некоторые из них не помнят, как их зовут. Но когда к бездомным подходит человек с фотоаппаратом, они закрывают лица и отворачиваются. Социальный рефлекс срабатывает мгновенно.
— Среди бомжей много тех, кто вернулся из мест заключения, но так и не смог адаптироваться к жизни на воле, — рассказывает Алтынай ИСКАЛИЕВА. — Их нужно социализировать в общество, обеспечить какую-нибудь крышу над головой. Со стороны государства должен быть сделан решительный шаг.
Фото автора