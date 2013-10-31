Иллюстративное фото с сайта popgun.ru Иллюстративное фото с сайта popgun.ru В Актюбинской области за вымогательство задержана начальник склада одной из воинских частей Пограничной службы КНБ РК, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Следственный комитет МВД РК. Согласно информации ведомства, задержанная вымогала 80 тысяч тенге у  начальника хозяйственной службы другой воинской части, за  возвращение товарной накладной и укрытие факта недостачи 5 коробок консервов «Армейская тушенка». Часть требуемой суммы служащая получила в апреле 2013 года путем перечисления на ее счет в банке 40 000 тенге, а 21 октября 2013 года при получении второй половины денежных средств была задержана с поличным сотрудниками Актюбинского отдела Западного регионального военно-следственного управления МВД РК, говорится в сообщении Следственного комитета. В отношении служащей возбуждено уголовное дело, проводится расследование.