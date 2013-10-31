Фото с сайта rus.azattyq.org
Разъяренный Ислам Каримов набросился на старшую дочь Гульнару и избил ее. Об это пишет Forbes Казахстан со ссылкой на политолога Усмана Хакназарова.
По словам политолога, более всего президента Узбекистана возмутили фотографии обнаженной Гульнары, опубликованные в западных средствах массовой информации.
Схватившись за воротник куртки Гульнары, Каримов сначала дал пощечину, а потом стал по-настоящему избивать ее. "Ты опозорила меня на весь мир! Это что за фотографии?! Выходя полуголой перед камерами журналистов, ты не думала, что ты позоришь не только себя, но и меня, мать, всю нашу семью?!" — орал Ислам Каримов на свою дочь.
Гневного Ислама Каримова разняли и попытались успокоить его телохранители, которые сказали: "Ислама ака, успокойтесь! Она же все-таки ваша дочь! Она же женщина".
По данным политолога, досье на Гульнару выложил президенту глава узбекских спецслужб Рустам Иноятов.
Иноятов не только показал скандальные снимки, но и сообщил о том, подконтрольные Тамаре Сабировой и ее сыну Акбарали Абдуллаеву Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), ОАО "Кувасайский цементный завод", "Кувасай текстиль", "Фергана текстиль", "Кварц", текстильная фабрика "Silver Silk", отели "Asia" и ряд других хозяйствующих субъектов ежемесячно выплачивали Гульнаре Каримовой от 50 до 70 миллионов наличных долларов в качестве так называемой "доли".
Рустам Иноятов доложил президенту и о том, что ежегодно Гульнара Каримова путем угроз и шантажа выбивает из государственного бюджета страны более 16 миллионов долларов на проведение осенних мероприятий "Art Week Style", "Золотой Гепард" и др. Главный "чекист" Узбекистана упомянул и о том, что старшая дочь президента заставляет крупные предприятия, а также малый и средний бизнес страны спонсировать другие мероприятия фонда "Forum".
Кроме того, президенту страны было доложено о том, что телеканалы "TV Markaz", "Forum TV", "NTT", "СофтС", а также радиоканалы "Zamin FM", "A’lo FM" и "Terra FM", принадлежащие бизнес-империи Гульнары Каримовой, не выплачивают никаких налогов и иных обязательных платежей в бюджет страны. "Эти средства массовой информации занимаются лишь освещением деятельности фонда "Forum" и передачей в эфир песен вашей дочери", — сказал Р. Иноятов.
Он сообщил президенту и о том, что сын Гульнары — Ислам Каримов – ездит по городу на дорогих автомобилях с сильно тонированными стеклами, да еще и на большой скорости.
В конце своего доклада главный снбшник Узбекистана перешел на тему активности дочерей президента в электронных социальных сетях, а также Западных средствах массовой информации. "Сначала Лола сообщила журналистам о том, что она не разговаривает с Гульнарой более 12 лет. В ответ на ее интервью Гульнара заявила всему миру о том, что Лола и Татьяна Акбаровна увлечены шаманизмом, ходят к колдунам", — сообщил Р. Иноятов.
Лола и Татьяна Каримовы пользуются, в основном, услугами колдуна и певца из Казахстана Атхамбека Юлдашева
На немедленный вопрос Ислама Каримова: "Правда ли это? Если это – правда, то конкретно к каким колдунам они ходят?" председатель СНБ Узбекистана доложил, что Лола и Татьяна Каримовы пользуются, в основном, услугами колдуна и певца из Казахстана Атхамбека Юлдашева. "В знак благодарности ваша дочь и супруга платят ему наличными или же организовывают эстрадные концерты этого колдуна в Узбекистане и Казахстане", — сообщил Р. Иноятов.
Ислам Каримов был ошеломлен услышанным - в Иноятова полетели сотовый телефон и пепельница, и было приказано созвать экстренное совещание.
Отмечается, что в ходе совещания президент Узбекистана дал пощечину заместителю министра финансов Татьяне Гуськовой.
"Почему ты без моего ведома выдавала деньги для фестивалей Гули?! Когда я прошу деньги на образование, здравоохранение и спорт, ты всегда морщишь свою морду. А когда Гуля просит деньги, ты сразу отдаешь. Да?!" — матерился Ислам Каримов, обращаясь к Гуськовой.
На следующий день, 21 октября, в республиканских аппаратах СНБ и МВД всего было уволено и арестовано 18 высокопоставленных чиновников.
Отметим, подконтрольные Гульнаре СМИ были закрыты, ее двоюродный брат Акбарали Абдуллаев арестован, автомобили у ее сына забрали, а к самому молодому человеку приставили отдельного человека из СНБ.
Источник: Nur.kz