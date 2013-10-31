Галымжан ИЩАНОВ, фото mgorod.kz Галымжан ИЩАНОВ, фото mgorod.kz Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказал председатель Уральского городского суда Галымжан ИЩАНОВ. Судья отметил, что за девять месяцев 2013 года в суд на рассмотрение поступило 646 дел, тогда как в прошлом году за аналогичный период времени поступило 625 дел. - Но это те, которые поступили на рассмотрение, - уточнил Галымжан ИЩАНОВ. - До суда не дошли дела, прекращённые по различным основаниям, в том числе за примирением сторон. Увеличилось и число оконченных дел. Если в прошлом году было рассмотрено с приговором 275 дел, то в этом году уже их число составляет 370. По итогам 10 месяцев мы переходим рубеж 400, потому что у каждого судьи по 15-20 дел и на сегодня в производстве у судей находится более 70 дел. По сравнению с прошлым годом увеличилось и число осуждённых. Председатель суда отметил, что по указанным делам было осуждено 442 человека против 345 в прошлом году. - Дело в том, что у нас в основном поступили дела за тяжкие преступления, - рассказал Галымжан ИЩАНОВ. - Из 442 осужденных 199 приговорены к лишению свободы, 163 человека к ограничению свободы, 8 человек к общественным работам, а остальные отделались штрафами или иной мерой наказания. Судья отметил, что популярность набирает медиация, то есть примирение сторон при помощи посредников. По данным Уральского городского суда, на сегодняшний день посредством медиации прекращено 76 уголовных дел. То есть, обвиняемых по указанным делам за совершение преступления небольшой или средней тяжести вообще освободили от уголовной ответственности. - В случае возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств Верховный суд рекомендовал не использовать рецидив как отягчающее обстоятельство, - сказал судья ИЩАНОВ. - Бывает, что человек портмоне украл, но ущерб возместил. И мы идём на смягчение и порой на освобождение от уголовной ответственности за столь незначительные правонарушения.