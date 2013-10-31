В Уральске прошел турнир по настольному теннису

Международный юношеский турнир "Уральская ракетка-2013" проходил с 27 по 31 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В соревнованиях приняли участие сборные команды Российской Федерации, Узбекистана, Республики Казахстан, в том числе команды из Актобе и Западно-Казахстанской области. По итогам состязаний в командном зачете 1 место заняла сборная Казахстана - Эрик РАЙТЕР и Жамал БЕЛУГАН, 2 место досталось сборной Узбекистана, в состав которой входит Геннадий ЛЕВЧЕНКО и Тимур НАГУМАНОВ, 3 место отвоевала команда из Актобе, за бронзовые медали боролись Мейрам НАЗЫМБЕКОВ и Диас МАРХАБАЕВ. В женском зачете лучшей командой оказалась сборная из Узбекистана - Регина КИМ И Камила ХАЛИКОВА. Второе место досталось сборной Западно-Казахстанской области, а третье сборной из Актобе. В личном зачете в возрастной категории 1998 года рождения золото получил спортсмен из ЗКО Д. КЕНЖЕГУЛОВ. Победители и призеры соревнования были награждены дипломами Управления физической культуры и спорта ЗКО, медалями и денежными призами федерации настольного тенниса РК. Фото предоставлены управлением спорта по ЗКО