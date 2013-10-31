Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Отменено скандальное постановление комплексной судебно-медицинской экспертизы, благодаря которому чуть не ушел от ответственности человек, которого называют зверем. В конце мая газета “Время” рассказала о страшной истории попытки убийства беременной 13-летней Айнур Бокумбаевой. В момент покушения девушка была уже на сносях, но родить ей было не суждено: ребенок принял самые тяжелые ножевые ранения на себя и погиб. Батырхан Галымов, орудовавший ножом, приходился младенцу… биологическим отцом. Суд на основании экспертизы признал Галымова “временно помешанным” (то есть испытавшим психическое расстройство в момент совершения преступления). Он был отправлен на шесть месяцев для наблюдения в психиатрический стационар и уже должен был вернуться домой. Но повторная экспертиза установили: Галымов какими-либо психическими заболеваниями не страдает и не страдал, состояния аффекта в момент совершения преступления не испытывал, в мерах принудительного лечения не нуждается, является вменяемым и может предстать перед судом. Постановление суда первой инстанции теперь отменено - Галымов должен быть арестован и переведен из достаточно комфортных больничных условий в камеру СИЗО. Дело отправлено в прокуратуру для дополнительного расследования. Источник: Nur.kz