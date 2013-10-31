Иллюстративное фото с сайта kafanews.com Иллюстративное фото с сайта kafanews.com 3 года колонии строгого режима получил актюбинец, угрожавший взорвать здание «CNPC-Актобемунайгаз». Приговор был оглашен сегодня, 31 октября, в суде №2 г. Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, 20 июня в приемную нефтегазодобывающей компании АО «CNPC-Актобемунайгаз» с мобильного телефона позвонил неизвестный и потребовал от руководства выплатить ему 500 тыс. долларов. Звонивший утверждал, что именно такую сумму ему задолжало «CNPC-Актобемунайгаз» за якобы выполненную работу при строительстве нового офиса предприятия. В случае невыполнения требований мужчина пообещал взорвать здание с помощью взрывного устройства, которое он заложил еще при строительстве. 4 июля 31-летний подозреваемый был задержан.