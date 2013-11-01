Иллюстративное фото с сайта justica.ru

Житель Аксая арестован на 40 суток за избиение дочери, сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.

На суде мужчина объяснил свой поступок тем, что "является глубоко верующим человеком и старается эти качества привить членам своей семьи".

По его словам, 15-летняя дочь ослушалась и стала втайне снимать платок с головы во время занятий в школе.

Этот факт оскорбил его чувства, и он попытался поговорить с дочерью, но разговор между ними не получился. Тогда он избил девочку ремнем. Он раскаивается в содеянном, - сказали в пресс-службе облсуда.

В данный момент потерпевшая девочка находится в центре адаптации несовершеннолетних. В отношении ее родителей инициирован процесс по ограничению родительских прав.