Иллюстративное фото с сайта school1tgl.moy.su

В ЗКО оштрафовали директора одной из школ за рукоприкладство, сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Инцидент произошел в здании одной из школ Бокейординского района. Директор школы в ходе словесной перепалки со школьным поваром, не сдержавшись, избила последнюю. В результате повар получила телесные повреждения.

Апелляционная коллегия признала директора школы виновной в причинении средней тяжести вреда здоровью своей подчиненной и оштрафовала руководителя учебного заведения на 86 тыс. тенге.

Кроме того, с нее взыскано еще 20 тыс. тенге в качестве возмещения морального вреда потерпевшей.