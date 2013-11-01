В ЗКО оштрафовали директора одной из школ за рукоприкладство, сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.
Инцидент произошел в здании одной из школ Бокейординского района. Директор школы в ходе словесной перепалки со школьным поваром, не сдержавшись, избила последнюю. В результате повар получила телесные повреждения.
Апелляционная коллегия признала директора школы виновной в причинении средней тяжести вреда здоровью своей подчиненной и оштрафовала руководителя учебного заведения на 86 тыс. тенге.
Кроме того, с нее взыскано еще 20 тыс. тенге в качестве возмещения морального вреда потерпевшей.