tablicaСамый высокий конкурс при трудоустройстве в Казахстане среди административного персонала и юристов – 87 человек на место Исследовательский центр компании HeadHunter проанализировал порядка 11 тысяч вакансий и 720 тысяч откликов в сентябре на hh.kz и выяснил, в каких профессиональных областях наблюдалась максимальная конкуренция. В прошлом месяце на одно предложение в проф. областях «Административный персонал» и «Юристы» работодатель в среднем получал 87 и 86 резюме соискателей соответственно. Также повышенная конкуренция среди представителей финансовой отрасли (79 претендентов на позицию), топ-менеджеров (68), специалистов по управлению персоналом (63) и сфер закупок (60). От 50 до 58 кандидатов пришлось на такие проф. области, как «Начало карьеры», «Некоммерческие организации» и «Банки, инвестиции, лизинг». Меньше всего откликов получено на вакансии в проф. областях «Строительство, недвижимость», «Производство», (в среднем по 19 полученных резюме на 1 вакансию) и «Рабочий персонал» (7). «Несмотря на то, что казахстанские работодатели чаще всего публикуют вакансии в проф. областях «Продажи», «Информационные технологии», «Бухгалтерия, финансы», «Административный персонал» и «Производство», только в двух сферах из этой «пятерки» наблюдается и соответствующее максимальное количество откликов. Результаты исследования косвенно подтверждают, что современным соискателям по-прежнему наиболее интересны профессии, связанные с финансами, юриспруденцией, администрированием и управлением (как персоналом, так и направлениями бизнеса)», - отмечает Марина Сакиева, директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан. Источник: hh.kz