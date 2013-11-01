Уральск. Пассажирский автобус попал в ДТП

ДТП случилось на улице Сырыма ДАТОВА возле рынка «Ел Ырысы». Автобус маршрута №13 пытался развернуться, поскольку это его конечная остановка, в это время в него врезался трехдверный джип Suzuki Grand Vitara . В это время в автобусе практически не было людей. Участники аварии решили выяснить проблему без ГАИ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА