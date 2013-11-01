Сегодня, 1 ноября, в Актобе был открыт мост, соединяющий улицы Әз Наурыз и Акимжанова, то есть старую часть города с 11-м микрорайоном, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Работы по строительству путепровода были начаты 1 августа 2012 года. Проектировщиком данного объекта является ТОО «Алматыдорпроект», генеральным подрядчиком - ТОО «Мостостроительный отряд - 25».

Необходимость строительства была вызвана недостаточным количеством переездов через железную дорогу, делящую город на две части, образованием в районе автовокзала постоянных автомобильных заторов, необходимостью разгрузки имеющихся путепроводов, а также организацией движения транспорта с учетом новых микрорайонов.

Путепровод позволил соединить старую часть города и микрорайоны с выездом на объездные трассы К.Нокина и Санкибай батыра.

Для обеспечения движения по путепроводу в 2013 году были проведены работы по капитальному ремонту улиц Акимжанова, Смагулова, Әз Наурыз, Некрасова. Кроме того, был расширен участок проспекта 312 стрелковой дивизии до улицы Ломоновова, участок улицы Шернияза от улиц Некрасова до Асау-Барака.

С открытием путепровода значительно изменилась схема движения автотранспорта на прилегающих к нему улицах. Установлено до 120 новых дорожных знаков. Новая схема движения вступает в силу сегодня.

В местах изменения движения будут дежурить сотрудники дорожной полиции, которые проследят за порядком.

Фото: ©Максим ТОКАРЬ