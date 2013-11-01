Перед Атырауским судом устроили одиночный пикет

Сегодня в Атырау одна из известных в регионе правозащитников Тогжан КИЗАТОВА организовала одиночный пикет перед зданием областного и городского судов, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Причинами, которые побудили ее к таким действиям, по ее словам, стали многочисленные нарушения, допускаемые атыраускими судьями в своей работе, - это служебный подлог, прием подарков от бизнес-структур и другие многочисленные нарушения порядка выполнения служебных обязанностей. В беседе с журналистами г-жа Кизатова продемонстрировала все собранные материалы и выдержки из административного и уголовного кодексов. - Этим одиночным пикетом я выражаю протест судам Атырауской области. За 20 лет правозащитной деятельности я часто сталкивалась с беспределом в судах. Но то, что происходит сейчас, выходит за рамки каких-то элементарных принципов судопроизводства. Судьи превратили наше судопроизводство в пародию. Я считаю, что пока мы, общество, не поднимем вопрос о привлечении к уголовной ответственности судей, порядка у нас никогда не будет, - рассказала правозащитник корреспонденту портала «Мой ГОРОД». Пикет она решила приурочить к предстоящему шестому съезду судей Казахстана. Письмо со всеми выявленными фактами нарушений и фамилиями судей женщина уже отправила на имя председателя верховного суда Кайрата МАМИ.