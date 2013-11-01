Иллюстративное фото с сайта vk.com

Акимат города Актобе перенесут в новый микрорайон «Нур Актобе», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сотрудники горакимата покинут здания по улицам Алтынсарина и Ахтанова. Об этом заявил акима города Ерхан УМАРОВ. Таким образом власти решили избавить от пробок старую часть города.

- Проезжую часть в старом городе расширить больше невозможно, нужно сносить дома, - объясняет аким города Ерхзан УМАРОВ. - Для строительства путепровода Аз Наурыз мы сносили частные жилые дома, было столько шума. А тут многоэтажные постройки. Мы переедем в микрорайон «Нур Актобе», а старая часть города станет тихим спальным районом.

Когда это произойдет - неизвестно. По сведениям пресс-службы горакимата, еще не разработана концепция нового здания, не говоря уже о проектно-сметной документации.