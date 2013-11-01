В Уральске появились универсальные полицейские

Первый развод гарнизона универсальных полицейских прошёл 1 ноября на площади Победы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дорожно-патрульная полиция, именуемая теперь в народе универсальной, будет сочетать функции охраны правопорядка и контроля за безопасностью дорожного движения. На торжественном сборе полицейским вручили ключи от автомобильного комплекса "Автоураган", который будет следить за порядком на дорогах и 20 новых патрульных машин, оборудованных видеорегистраторами и средствами контроля за общественным порядком и дорожным движением. - В первую очередь видеорегистраторы дисциплинируют наших сотрудников, вырабатывают этику общения с гражданами, - говорит начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. - Если оспаривается какой-то факт или правонарушение, камеры, которые снимают по всем направлениям, будут это фиксировать. Кроме того, в автомобилях установлено средство "АИПС"- контроль, при помощи которого можно связаться с базой данных и проверить человека на правонарушения. По словам начальника ДВД, экспериментальный взвод универсальных полицейских был создан в августе и за это время показал свою эффективность. Единственное, что смущает людей - наличие в патруле автоматчика. - Для того чтобы в какой-то ситуации прийти на помощь людям, нужно иметь соответствующую экипировку и вооружение, - говорит Махамбет АБИСАТОВ. - Преступность с каждым разом становится более дерзкой и жестокой, поэтому в любой ситуации мы должны защитить права и интересы наших граждан. Когда автомобиль скрывается или не останавливается, полицейские не знают, кто сидит за рулём, просто пьяный водитель или вооружённые до зубов люди. По словам начальника ДВД ЗКО, на дорожно-патрульную службу легла огромная ответственность, потому что теперь полицейские отвечают за всё. - Мы создали два батальона. Первый батальон дорожно-патрульной полиции подчиняется УВД города и будет нести службу по охране правопорядка в Уральске. И такой же взвод в Аксае. Второй взвод подчинён полиции ДВД области и будет нести службу на загородных автотрассах и стационарных постах системы "Рубеж". Для них остаются те же самые приоритеты - прийти на помощь людям в любой ситуации, но вне города на республиканских и местных дорогах. Общая численность дорожно-патрульной службы по области - 401 полицейский.