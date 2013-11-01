Иллюстративное фото с сайта www.emozzi.com.ua

В течение трех дней, с 12 по 15 ноября, театралы и просто жители Уральска смогут посмотреть постановки Актюбинского, Атырауского и Мангистауского театров, сообщает пресс-секретарь Каздрамтеатра Ардак Ныкмуканова

В рамках форума-фестиваля будут проводиться мастер-классы для режиссеров и драматургов, а также пройдет показ спектаклей театров региона: Мангистауский областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина, Актюбинский областной кукольный театр «Алакай», Атырауский областной Казахский театр драмы им.Махамбета.

Мастер-класс для режиссеров проведет театральный критик, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института культурологии Елена БОРЕЙША-ПОКОРСКАЯ, мастер-класс для драматургов проведут к.ф.н., доцент, видный драматург Шахимарден КУСАИНОВ и молодой драматург, магистр искусствоведения Аннас БАГДАТ.