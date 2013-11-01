Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В четверг около 02:21 в мусорном контейнере дома по проспекту Алии Молдагуловой обнаружили подозрительную сумку. В ней было связанное тело 40-летнего мужчины. Он скончался от ранений в грудь.

Полиция выяснила, что накануне примерно в 22 часа в квартире одного из домов по улице Есет-Батыра состоялось пьяное застолье. По горячим следам полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 56-летний мужчина и 36-летняя женщина. Оба безработные.

- Женщина в ходе допроса дала признательные показания, - сообщает пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Идет расследование.