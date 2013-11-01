- Многие спрашивают и некоторые даже возмущаются, почему выбрали именно Уральск для проведения такого важного собрания, - говорит Куаныш Шадыбаевич. - Все просто. Здесь один из самых лучших онкологических диспансеров практически во всем Казахстане и один из передовых в мире. Это мероприятие позволит в дальнейшем внедрить современные методы борьбы с онкологией, улучшить качество предоставляемых услуг населению области. К примеру, раньше, чтобы человеку просто поставить диагноз, ему надо было обежать все кабинеты, и не всегда был бы результат. Наша же задача внедрить такую систему, чтобы больному устанавливали диагноз и назначали лечение, практически не выходя из одного кабинета. Это уже начинает работать. Совсем недавно прогремел скандал по поводу вакцинации девочек-подростков от рака шейки матки. Вот, что ответил по этому поводу Куаныш НУРГАЗИЕВ: - Это просто невежественное отношение. Во всем мире вакцинация против рака шейки матки воспринимается положительно, но только не в Казахстане. На это дали добро во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неужели там дураки сидят? Каждый решает для себя - делать или нет, но такая вакцина снижает возможность заболеть раком шейки матки на 90-95%. Что касается статистики больных онкологическими заболеваниями в Казахстане, то тут ситуация не особо радужная. На сегодняшний день на учете стоит около 143 500 онкобольных. В ЗКО более 6000 человек. Каждый год встает на учет примерно 1200 больных раком. Более чем половине, а точнее 54%, ставят диагноз на ранних сроках, что непременно помогает в лечении. С детьми ситуация следующая: в год обнаруживают рак примерно у 300 детей. В основном это заболевания крови. Специалисты нашей области помогают выжить детям в 70% случаев. Самая распространенная онкология - это рак молочной железы, следом рак легких, и на третьем месте - рак ЖКТ. Статистика смертности выглядит иначе. Больше всего людей умирают по причине рака легких, затем из-за рака ЖКТ, и только потом из-за рака молочной железы.