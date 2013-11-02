Сегодня «Акжайык» встретился на родном поле с «Атырау», передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Несмотря на то, что последний матч в том сезоне уральская команда отыграла достойно, победив со счётом 3:0, «Акжайыку» не хватило одного очка, чтобы получить ещё один шанс остаться в Премьер-лиге.

С самого начала первого тайма команды показали активную игру. «Акжайык» то и дело прорывался к воротам соперника, и результат не заставил себя ждать – на девятой минутеоформил гол в ворота «Атырау». Болельщики «Атырау» и «Акжайыка» сидели практически рядом и явно выражали солидарность друг к другу. Даже речёвки у них были общие. Аккомпанируя себе барабаном, уральские болельщики выкрикивали «Запад!», в то время как ребята из Атырау подхватывали «Сила!». Вместе получалось "Запад - сила". Впрочем, после того, как уральцы распечатали ворота соперника, обоюдная солидарность болельщиков пошла на спад. Остальное время первого тайма прошло не так активно, хотя уральцы неоднократно пытались увеличить счёт. Гости тоже не отсиживались в обороне и пытались атаковать, но все атаки прошли безрезультатно. В итоге первый тайм окончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Во втором тайме футболистов словно подменили – игра проходила менее активно и велась преимущественно на половине поля хозяев. Казалось, что футболисты «Акжайыка» в первой тайме выложились по полной, забили гол, а затем решили отсидеться в обороне. Но это только казалось. Если уральцы и давали возможность атырауским футболистам прорваться к воротам, то опасных голевых моментов делать не позволяли. Все атаки «Атырау» не приносили заветного гола. Зато уральцы доказали, что первый мяч был забит не случайно. Во время очередной атаки «Акжайыка»передал мяч, который, недолго думая, забил мяч в ворота «Атырау» - 2:0. После второго года в команде «Акжайык» произошло две замены – на смену автора первого гола Николая ЗАБРОДИНА вышел, азаменил. Стоит отметить, что эта замена была проведена не зря. Свежие силы немедленно привели к результату – за десять минут до окончания матча Недо ТУРКОВИЧ увеличил разрыв в счёте – 3:0 в пользу «Акжайыка». К сожалению, этой победы было «Акжайыку» было недостаточно для того, чтобы покинуть опасную строчку аутсайдера. Командам «Жетысу» и «Восток», которые тоже были кандидатами на вылет из Премьер-лиги, удалось набрать очки в своих матчах. «Жетысу» победил «Тобол» - 1:0, а «Восток» сыграл в ничью с «Таразом» - 1:1. «Акжайык» вылетел из Премьер лиги.