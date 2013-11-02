1Лидер чемпионата Казахстана по футболу "Актобе" сыграл вничью с "Ордабасы" в заключительном 32-м туре и завоевал "золото", передает корреспондент Vesti.kz. Очень странный матч выдали хозяева поля, которые беззубо сыграли в атаке и тем не менее дважды нашли ключи к воротам соперника. И это в решающей игре сезона (!), в которой решалась судьба чемпионства. Да, "Ордабасы" сыграл позиционно грамотно, да и голы забил заслуженно усилиями Романа Пахолюка и Евгения Левина. Но впереди у актюбинцев было уйма времени, чем они кое-как воспользовались. И как итог, "Актобе" довелось дважды отыграться и вырвать чемпионство на последних минутах. Чуть позже на сайте mgorod.kz появится фотоотчёт с матча "Актобе"-"Ордабасы".