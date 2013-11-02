Подробный фоторепортаж с матча «Актобе» — «Ордабасы» в снимках Максима ТОКАРЯ, красноречиво свидетельствующий о том, как «ничья» привела к победе. В упорной и зрелищной футбольной схватке команда «Актобе» буквально вырвала победу, сыграв с «Ордабасы» из Шымкента со счётом 2:2. «Актобе» стал пятикратным чемпионом Казахстана. 2 1 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Фото Максима ТОКАРЯ